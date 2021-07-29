İBB'nin taksi alımı teklifi UKOME'de reddedildi

İstanbul'a yeni taksi alınması teklifinin ele alındığı toplantıda ret kararı çıktı. Buna karşılık minibüs ve dolmuş alım teklifi kabul edildi.

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İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Minibüs ve dolmuş alınması teklifi ise kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu sosyal medyada şöyle duyurdu: İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME’ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir.