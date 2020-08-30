İBB'nin Kanal İstanbul anketi sonuçlandı! Yüzde 64.2 projeyi istemiyor

İBB, yurttaşların Kanal İstanbul’a bakışını değerlendirebilmek için "Kanal İstanbul Anketi" düzenledi. İbbweb sitesi üzerinden cevaplanan ankette, Kanal İstanbul’la ilgili altı soru soruldu. Ankete 606 bin 317 kişi katılırken, sorulara toplam 4 milyon 355 bin 88 defa tıklandı. Ankete katılanların, "yüzde 64,2’si Kanal İstanbul’u desteklemiyorum" derken, "yüzde 34,1’i destekliyorum, yüzde 1,7’si ise fark etmez" seçeneğini işaretledi.