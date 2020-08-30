İBB'nin Kanal İstanbul anketi sonuçlandı! Yüzde 64.2 projeyi istemiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği "Kanal İstanbul Anketi" sonuçlandı. Ankete 606 bin 317 kişi katılırken, katılımcılara 6 soru soruldu. Kanal İstanbul’a "yüzde 64,2 karşı çıkarken, yüzde 34,1 destek geldi, yüzde 1,7 fark etmez" dedi.
İBB, yurttaşların Kanal İstanbul’a bakışını değerlendirebilmek için "Kanal İstanbul Anketi" düzenledi. İbbweb sitesi üzerinden cevaplanan ankette, Kanal İstanbul’la ilgili altı soru soruldu. Ankete 606 bin 317 kişi katılırken, sorulara toplam 4 milyon 355 bin 88 defa tıklandı. Ankete katılanların, "yüzde 64,2’si Kanal İstanbul’u desteklemiyorum" derken, "yüzde 34,1’i destekliyorum, yüzde 1,7’si ise fark etmez" seçeneğini işaretledi.
"Kanal projesi İstanbul’un acil sorunlarından biri değil"
Ankete katılanların, ‘yüzde 63,2’si faydalı olmayacağını; yüzde 67,1’i İstanbul’un acil sorunlarından biri olmadığını’ belirtti. ‘Yüzde 18,9 deprem, yüzde 19 susuzluk riskini artıracağını; yüzde 15,2 Boğazlar Antlaşması’nı ihlal edeceğini’ ifade ederken, ‘yüzde 13,6 olumsuz etkisi olmayacağını düşündüğünü’ söyledi.
Kanal yerine baka öncelikler
Kanal İstanbul’a harcanacak 100 milyar ile ‘İstanbul’un depreme dayanıksız yapı stokunun yenilenmesini isteyenler, yüzde 39;İstanbul’un başka sorunlarına öncelik verilmeli diyenler, yüzde 22,7 olurken, yüzde 33,6, kanalın gerekli olduğunu’ kaydetti.
Kanal kimin ihtiyacı sorusu
Kanal İstanbul’a, ‘yüzde 26,9 arsa spekülatörlerinin; yüzde 17 yabancı finans çevrelerinin; yüzde 14,1 ihale alacak şirketlerin, yüzde 4,3 plaza projesi yükselecek olanların, yüzde 35 ise İstanbul halkının ihtiyacı olacağını’ söyledi.