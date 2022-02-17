İBB'nin izinsiz topladığı 6.2 milyon liralık bağış devlete geçti! İmamoğlu 'beddua edecekler' dedi

İsmail Saymaz, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Birlikte başaracağız” sloganıyla başlattığı bağış kampanyasında toplanan 6 milyon 200 bin lira ile küçük bir miktar dövizin, Fatih Kaymakamlığı kararıyla İstanbul Defterdarlığı'na ait üç hesaba aktarıldığını yazdı. Ekrem İmamoğlu bu kararın ardından sert konuştu.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, korona salgınının başladığı dönemde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Birlikte başaracağız” sloganıyla başlattığı bağış kampanyasında toplanan 6 milyon 200 bin lira ile küçük bir miktar dövizin İstanbul Defterdarlığı'na ait üç hesaba aktarıldığını yazdı. Saymaz olayı şöyle anlattı:

Türkiye'deki ilk vaka 13 Mart 2020'de saptandı. Dört gün sonra koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm meydana geldi. 30 Mart'ta toplam vaka sayısı 10.827'ye, ölüm sayısı ise 131'e yükseldi. Toplumda telaş ve korku hakimdi. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri mağdurlarla dayanışma için bağış topladı.

İçişleri Bakanı Soylu 'Paralel devlet kurmak' diye eleştirdi

İBB'nin 'Birlikte Başaracağız' ve ABB'nin 'Altı Milyon Tek Yürek' kampanyasına binlerce vatandaş katıldı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede Yardım Toplama Kanunu'na göre yardım toplamak için valilikten izin almadığı savunuldu. Bakan Süleyman Soylu, kampanyayı 'paralel devlet kurmak' diye suçladı. Hesaplar bloke edildi.

Denetim Komisyonu: Hak sahiplerine iade edilsin

İstanbul Valiliği'nde kurulan Denetim Komisyonu, paraların hak sahiplerine iadesini istedi. Hazırlanan raporda, Yardım Toplama Kanunu'nun 29. maddesinde "İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir" denildiği kaydedildi.

Fatih Kaymakamlığı: Kamu hesabına geçirdi

Fatih Kaymakamlığı'nın 8 Şubat 2022'de İBB'ye gönderdiği yazıya göre, belediyenin altı banka hesabındaki 6.212.511 TL ile 100 İsviçre Kronu ve 40 Euro'ya el konup İstanbul Defterdarlığı'na ait üç hesaba aktarıldı.

İmamoğlu: Binlerce insan beddua edecek Saymaz’ın yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şu yorumu yer aldı: "O gün bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere, o zor günleri yaşayan ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek. Beddua aldılar."

Saymaz, aynı kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin topladığı 3,5 milyon lira için için henüz uygulanmadığını ifade etti ve “Ancak İstanbul'daki kararın bir benzeri Ankara'da da uygulanacak. Eli kulağındadır. Ha çöktü... Ha çökecekler” dedi.