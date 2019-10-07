İBB'nin hamlesi sonuç vermedi Altunizade metrobüs durağı yolcuları çileden çıkarttı

İstanbul Altunizade metrobüs durağına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm arayışları fayda etmedi. İzdihama dönüşen istasyon için harekete geçen belediye, ilk olarak Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs gönderdi.

Turnikelerin yeri değiştirilmişti

Yogunluk azalmayınca belediye geçtiğimiz hafta ikinci hamlesini yaptı. Metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üst geçidin girişine konuldu. Yolcu yığılmasının azalacağı sanılıyordu ancak öyle olmadığı haftanın ilk iş gününde ortaya çıktı.

Durakta aynı manzara

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Yürümekte zorlanan vatandaşlar, durağa güçlükle ulaşırken sorunun bir an önce çözülmesini istediler.