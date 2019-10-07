GÜNCEL

İBB'nin hamlesi sonuç vermedi Altunizade metrobüs durağı yolcuları çileden çıkarttı

ALTUNİZADE metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa karşı turnikelerin yerini değiştiren İstanbul Büyükşehir'in bu hamlesi de işe yaramadı. Yolcuları canından bezdiren yoğunluk bugün de devam etti.

İstanbul Altunizade metrobüs durağına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm arayışları fayda etmedi. İzdihama dönüşen istasyon için harekete geçen belediye, ilk olarak Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs gönderdi.

Turnikelerin yeri değiştirilmişti

Yogunluk azalmayınca belediye geçtiğimiz hafta ikinci hamlesini yaptı. Metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üst geçidin girişine konuldu. Yolcu yığılmasının azalacağı sanılıyordu ancak öyle olmadığı haftanın ilk iş gününde ortaya çıktı.

Durakta aynı manzara

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Yürümekte zorlanan vatandaşlar, durağa güçlükle ulaşırken sorunun bir an önce çözülmesini istediler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
BDDK açıkladı! Bankalar kâr rekoru kırdı
Şenol Güneş'ten bomba Suat Serdar açıklaması! Abdullah Avcı ve Kadıköy'den de bahsetti
Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye, Rusya, Suriye, İran ve Kürtler...
AB'den Türkiye'nin Suriye'de yapacağı askeri operasyona ilişkin açıklama
Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Bayburt'ta vicdansızlığın bu kadarı dedirten görüntüler! Öldürüp köprüye astılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İş yerinden hırsızlık kamerada
Küçükçekmece'de velilerden duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem
AÖF harç ücretleri 2019-2020 ne kadar oldu AÖF harç ödeme bankaları
Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Gönül Yazar'dan şaşkına çeviren itiraf: "Zerrin Özer'in kocası beni de yokladı"
2020 bayram tarihleri Kurban Bayramı ne zaman hangi ayda?
Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödeyecek
Yılbaşı tatili kaç gün 2020 yeni yıl ne zaman?