İBB'nin deprem raporunda korkunç tespitler! En riskli ilçeler ve mahalleler
İBB'nin olası İstanbul depremi için hazırladığı raporda en riskli ilçeler ve mahalleler belirlendi. İşte rapordaki çarpıcı tespitler ve riskli bölgeler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan "İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı"nda yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul'da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü olarak belirlendi.
"Fatih'teki binaların yüzde 72'si hasar görecek"
İBB'nin hazırladığı kitapçığa göre gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi durumunda, Fatih ilçesindeki binaların yüzde 36'sının hafif, yüzde 23'ünün orta, yüzde 8'inin ağır ve yüzde 5'inin de çok ağır hasar göreceği ifade ediliyor.
Simülasyona göre Fatih genelinde bin 484'ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 985 kişinin ağır yaralanacağı ve 3 bin 897 kişinin de hastane şartlarında tedavi göreceği vurgulanıyor.