İBB'den Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı.Abone ol
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr halk ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 9, 2022