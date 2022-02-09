BIST 2.043
DOLAR 13,54
EURO 15,49
ALTIN 798,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

İBB'den Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam

İBB'den Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı.

Abone ol

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr halk ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.
Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.
Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u deviren Antalyaspor çeyrek finale adını yazdırdı
Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u deviren Antalyaspor çeyrek finale adını yazdırdı
Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı!
Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı!
Libya sahillerine yüzlerce uyuşturucu paketi vurdu! Hepsinin üstünde Putin'in fotoğrafı var
Libya sahillerine yüzlerce uyuşturucu paketi vurdu! Hepsinin üstünde Putin'in fotoğrafı var
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Karamollaoğlu yatırımlara karşı çıktı: Havalimanı yapmayın israftır
Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'dan sigara bırakma tavsiyesi: Patlıcan tüketin
Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'dan sigara bırakma tavsiyesi: Patlıcan tüketin
Çocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı
Çocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?
Gündüz Bey eşi ve çocukları var mı? Osman Bey kardeşleri kaç tane?