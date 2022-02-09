İBB'den Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam! 1,25'ten 2 liraya çıktı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Halk Ekmek (İHE) AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikasına gelen faturayı paylaşması olay olmuştu.Abone ol
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr halk ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 9, 2022
Fatura paylaşımı olay olmuştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikasına gelen 755 bin liralık elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşmış, "Maalesef durum çok vahim" ifadelerini kullanmıştı.
Nama'nın paylaştığı 11 Eylül 2021 tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş iken 16 Şubat 2022 tarihli faturanın 755 bin 127 lira 20 kuruş olduğu görülmüştü.