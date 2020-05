İBB'den askıda fatura uygulaması! Ekrem İmamoğlu detayları paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren yurttaşlara destek olmak için "askıda fatura" uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

İhtiyaç sahibi aileler, İBB'nin internet sitesindeki, "askıda fatura" uygulamasına su ve doğalgaz faturalarının bilgisini yazacak, yardımcı olmak isteyen hayırseverlerde siteye girip ödeme yapacak.

İmamoğlu, evde kalmak zorunda olan ya da işini kaybeden yurttaşlarla dayanışmak amacıyla geliştirilen "askıda fatura" uygulamasını tanıttı.

"Milyonlarca insan, neredeyse 2 aydır çalışamıyor"

Küresel salgının sağlık problemleri ile birlikte çok ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti: İstanbul'da, hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan, neredeyse 2 aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat, her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo, bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İBB olarak, her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz.

"Ben ne yapabilirim diye soruyorlar"

Hayat sadece bunlarla sınırlı değil. Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Pandemi süreci nedeniyle İstanbul'da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak, ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğal gazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. 'Ben ne yapabilirim' diye soruyorlar.

Askıda fatura uygulaması

Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz" diye konuştu.