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İBB'ye yönelik soruşturma! Şüphelilerinin toplantı yaptığı otelde kameralar bantlanmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüphelilerle yapacağı görüşme öncesinde korumalarının kameraları bantladığı görüntüler ortaya çıktı.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.

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