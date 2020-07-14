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İBB Vakıfbank'ın haciz kararını affetmedi! kazandığı ihaleyi iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro parasına haciz uygulayan Vakıfbank'ın kazandığı ihaleyi iptal etti

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İBB, metro İnşaatı için ayrılan döviz cinsinden parayı, AK Parti döneminden kalan alacağı nedeniyle haciz işlemi yaptıran Met-Gün İnşaat'a Türk Lirası'na çevirerek ödeyen Vakıfbank'la anlaşmasını sonlandırdı.

Evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, İBB personelinin maaşını aldığı Vakıfbank, gelecek 3 yıl için maaş ödemelerine yönelik açılan ihaleyi kazanmıştı.

Ancak ihale, evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi. Personelin maaş ödemesinin yapılacağı banka, bugün yapılacak ihaleyle tekrar belirlenecek.

Belirlenen sürede personele en çok promosyon verecek olan banka, ihaleyi kazanacak.

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