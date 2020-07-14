ADV Kurban Rahmettir
İBB Vakıfbank'ın haciz kararını affetmedi! kazandığı ihaleyi iptal etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro parasına haciz uygulayan Vakıfbank'ın kazandığı ihaleyi iptal ettiAbone ol
İBB, metro İnşaatı için ayrılan döviz cinsinden parayı, AK Parti döneminden kalan alacağı nedeniyle haciz işlemi yaptıran Met-Gün İnşaat'a Türk Lirası'na çevirerek ödeyen Vakıfbank'la anlaşmasını sonlandırdı.
Evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi
Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, İBB personelinin maaşını aldığı Vakıfbank, gelecek 3 yıl için maaş ödemelerine yönelik açılan ihaleyi kazanmıştı.
Ancak ihale, evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi. Personelin maaş ödemesinin yapılacağı banka, bugün yapılacak ihaleyle tekrar belirlenecek.
Belirlenen sürede personele en çok promosyon verecek olan banka, ihaleyi kazanacak.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs raporu! Ocak ve Şubat aylarına dikkat 251 bin kişiyi daha kaybedebiliriz