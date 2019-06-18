İBB STK'lara yardım yaptı mı? Sayıştay tartışmalara son noktayı koydu

Sayıştay'dan yapılan açıklamada, Denetim raporlarında İBB'nin STK'lara yardım yaptığına ilişkin değerlendirme yok" denildi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan canlı yayın tartışmasında Sayıştay raporu polemiği yaşanmıştı. Konuya ilişkin Sayıştay'dan açıklama geldi.

"Yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yok"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur. İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir."