İBB Sözcüsü Murat Ongun, metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı fena sobeledi! 'Vurdu gol oldu'
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, metrodaki kalabalığa dikkat çekmek isteyen şarkıcı Demet Akalın'ın yaptığı paylaşıma "Kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den" yanıtını verdi. Sosyal medyada olaya yorum yağdı.
İstanbul Nişantaşı metrosu diye Madrid'den bir görüntü paylaşan Demet Akalın, "Söylenecek çok şey var... Metrolar, otobüsler, uçaklar hınca hınç... Nereye kadar devam edecek?" notunu düştü.
"Fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'ten"
Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Akalın'ın paylaştığı fotoğrafa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tepkisiz kalamadı. Zira fotoğraf İstanbul'dan değildi.
Kısa zamanda tüm sektörlerin normale dönmesi temennisinde bulunan İBB Sözcüsü Ongun, fotoğrafın altına şu yorumu yaptı: Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den, bilginize.
Yorum bombardımanı
İBB sözcüsü Ongun'un, Demet Akalın'a verdiği bu yanıt yorum bombardımanına tutulunca bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ve olanlar oldu.