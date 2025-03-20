İBB soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı firari çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a yakın isimlerden Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup İBB'den onlarca ihale aldığı iddia ediliyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı olanlardan biri de Murat Ongun'a yakın isimlerden Emrah Bağdatlı. Polis onu da gözaltına almak için evine gitti ancak o evde değildi.

4 Mart'ta İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre Emrah Bağdatlı'nın bu operasyondan sadece bir gün sonra, İpsala'dan yurt dışına kaçtığı ve buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi. Bağdatlı'nın, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağladı.