BIST 9.045
DOLAR 37,84
EURO 40,95
ALTIN 3.679,30
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yönelik soruşturmada karar! İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler

İBB'ye yönelik soruşturmada karar! İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan şüpheliler hakkında kararlar açıklanıyor.İşte detaylar...

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 92 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Buğra Gökce ve Tuncay Yılmaz tutuklandı

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Murat Abbas, Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal ve Tuncay Yılmaz tutuklandı.

Ercan Saatçi serbest bırakıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, Canan Münüplü, Birsen Şahin, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan, sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Filiz Akın vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedildi
Filiz Akın vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedildi
Depoları doldurun! Peş peşe zam geliyor, güncel akaryakıt fiyatları
Depoları doldurun! Peş peşe zam geliyor, güncel akaryakıt fiyatları
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislarde konuşulan tarih
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislarde konuşulan tarih
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için harekete geçiyor
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için harekete geçiyor
Meral Akşener'in 'Ekrem İmamoğlu' sessizliği! Özel kalem müdürü sebebini açıkladı
Meral Akşener'in 'Ekrem İmamoğlu' sessizliği! Özel kalem müdürü sebebini açıkladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 89 zanlıya tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 89 zanlıya tutuklama talebi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama
YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı
ABD Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderiyor
ABD Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderiyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı
Özgür Özel göstericilere seslendi: Karşınızdaki polise havai fişek atarsanız bunu savunamam
Özgür Özel göstericilere seslendi: Karşınızdaki polise havai fişek atarsanız bunu savunamam