İBB'ye yönelik soruşturmada karar! İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan şüpheliler hakkında kararlar açıklanıyor.İşte detaylar...Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 92 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Buğra Gökce ve Tuncay Yılmaz tutuklandı
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Murat Abbas, Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal ve Tuncay Yılmaz tutuklandı.
Ercan Saatçi serbest bırakıldı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, Canan Münüplü, Birsen Şahin, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan, sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.