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İBB soruşturmasında itirafçı olan İBB yöneticisi Bekir Yıldız'a ev hapsi kararı

İBB soruşturmasında itirafçı olan İBB yöneticisi Bekir Yıldız'a ev hapsi kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade veren şüpheli Ertan Yıldız, tahliye edilerek hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB'de yönetici olarak görev yapan Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade verdi.

Yıldız, ifadesinin alınmasının ardından hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dosya kapsamında örgüt yöneticisi olarak gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Yıldız'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde ifadesinin alındığı belirtilerek, "İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sulh Ceza Hakimliğince tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmesinin talep edildiği, 21 Mayıs tarihli sorgusu neticesinde şüphelinin tahliyesine ve hakkında 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulur." denildi.

Muhabir:İrem Demir

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