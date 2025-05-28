İBB soruşturması! Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi, tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Seyfi Beyaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia ediliyordu.

KİMLER İTİRAFÇI OLDU?

Murat Abbas: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İfadesinde, ihalelerin nasıl şekillendiği, kimin kazanacağının önceden belirlendiği ve paraların nasıl aktarıldığı gibi detayları anlattı. Ayrıca, operasyonun önceden bilindiğine dair bir toplantı yapıldığını iddia etti.

Ertan Yıldız: Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak bilinen Yıldız, itirafçı oldu ve rüşvet ağını detaylı bir şekilde savcılığa anlattı. İfadesinde, İmamoğlu ile ilişkilerinin 2013’te başladığını ve yolsuzluk çarkındaki rolünü itiraf etti.

Meral Çakır: Soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Çakır, nişanlısı Ahmet Çiçek’in, Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu’na naylon fatura kestiğini itiraf etti.

Noyan Kırmızıgül: Üçüncü dalga operasyonda itirafçı olan Kırmızıgül, rüşvet aldığını ikrar etti.

Mehmet Muhittin Palazoğlu: İş insanı Palazoğlu, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu ve soruşturmada önemli bilgiler verdiği belirtildi.