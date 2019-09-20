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İBB Şehir Tiyatroları'nda muhafakakar isimlerin oyunları kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Şehir Tiyatroları’nın yeni yönetimi, 2019-2020 sezonunda iptal ettiği 3 oyunu Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi muhafazakar isimlerin eserlerinden seçti. Gerekçe “tasarruf” oldu.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 2 Ekim’de başlayacak yeni sezonu kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantıda Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı yeni sezonda sahne alacak oyunları paylaştı. Muratlı’nın verdiği bilgilere göre bu yıl Aziz Nesin’in yazdığı "Biraz Gelir Misin?" ile Necatî Cumalı’nın yazdığı "Mine" gibi yerli oyunlar ile çok sayıda yabancı oyun bu yıl repertuara girdi.

Ancak basın toplantısında dikkat çeken ayrıntı yeni oyunlar değil, listeden çıkarılanlar oldu. Bir önceki sezon sahne alan İskender Pala’nın "Aşk Bir Zamanlar" (Gazelle), Mustafa Kutlu’nun "Mavi Kuş" ve Necip Fazıl Kısakürek’in "Reis Bey" oyunlarına yeni sezonda yer verilmedi.

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