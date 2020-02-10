İBB Meclisi'nde küfür tartışması yaşandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun küfür ettiğini savunan AK Partili üyeler, beklediği özrü duyamayınca salonu terk etti.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salonda telafuz edilemeyecek bir küfür ettiğini söyledi.

"O ifadeyi kullanmak istemiyorum"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini söyleyen Tevfik Göksu, "Meclis'te kullandığınız ifadeyi duymadım. Arkadaşlar bana mesajla gösterdiler. Ben o ifadeyi kullanmak istemiyorum. AK Parti olarak sizden özür bekliyoruz." dedi.

"Grupla alakası yoktur, şahsıyla ilgisi vardır"

İmamoğlu ise, "Benim şahsen arkadaşımla yüz yüze görüşeceğimi söyledim. Arkadaşımla bu işi yüz yüze konuşacağım. Grupla alakası yoktur, şahsıyla ilgisi vardır, bunu yüz yüze konuşacağımı ifade ettim." dedi.

Meclis'i terk ediyoruz

Bu savunma üzerine Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, özür dileyene kadar biz Meclis'i terk ediyoruz" dedi. Bu sözlerin ardından AK Partili meclis üyeleri salonu terk etmeye başladı.

"Üzüntümü dile getiriyorum"

Bu sözler üzerine Ekrem İmamoğlu "Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle yüz yüze konuşacağımı ifade edeyim" dedi.

"Özür olarak kabul ediyoruz"

Bu ifadeler tansiyonu düşürdü, Tevfik Göksu "Sayın Başkan'ın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz. Toplantıya devam ediyoruz" dedi.