İBB Meclis'inde gerginlik Ak Parti'den tepki geldi! Hizmet yapmayacaksanız...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'inde gerginlik yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediyedeki işten çıkarmalara ve Yenikapı'daki hizmet araçlarıyla ilgili tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında aylık toplantılara başladı.

Eylül ayı toplantısının açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu kısa bir süre önce grup oluşturan İYİ Parti ve MHP’ye başarılar diledi. İmamoğlu konuşmasında 12 Eylül darbesinde kaybedilen insanları anarak devam etti.Darbelerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan İmamoğlu 27 Mayıs’ta idam edilen Adnan Menderes’i de andı.Muharrem ayı vesilesiyle Alevi yurttaşlara da selam gönderen İmamoğlu bir olmayı, diri olmayı öne çıkaran felsefenin de herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Göksu: Kara propaganda yapılıyor

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya söz verdi. Göksu yeni dönemde İBB çalışanlarının işten çıkartılma korkusu olmadan çalışacakları bir dönem olmasını dileyerek konuşmasına başladı.Göksu konuşmasına Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan ailelere değinerek devam etti.

Seçimden önce liyakata bakacağız deyip insanlar işten çıkartıldı

Belediyeye eleman alımı ile ilgili kara propaganda yapıldığını öne süren Göksu, cep telefonuna kaydettiği Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde belediye çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmayı dinletti. Göksu ‘Hiç bir işçi atılamayacak’ şeklinde verilen sözün tutulmasını istediğini ifade etti. Göksu konuşmasına “Bu insanların trol olduğuna dair elinizde belge mi var? Seçimden önce liyakata bakacağız deyip insanlar işten çıkartıldı. Sosyal demokrasi ne oldu? Emek ne oldu? ” diyerek devam etti.

Makam araçlarını bulamayınca hizmet fazlası dediler

Göksu konuşmasında “Sayın başkan seçim döneminde 643 yöneticiye 1717 makam aracı verildiğini söyledi. Bunlar mı makam aracı? Makam araçlarını bulamayınca hizmet fazlası dediler. 730 araç toplandı Yenikapı’ya tepki gelince kamyonetleri geri çektiniz. Madem fazlaydı İSKİ’ye neden 997 aracı neden aldınız. Bizim dönemimizde yapılanın 3 katı fiyata araç kiralanmış” dedi.

Eğer hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır

Göksu, hizmet fazlası araç tartışması konusunda ise “Hizmet fazlası araç neye göre belirlenir? Eğer hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır. O zaman bütün araçları teslim edebilirsiniz sizin hizmet etmek gibi bir amacınız olmadığı ortaya çıktı” dedi.

Sanki bazı vakıflara oluk oluk para aktarıldı

Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri ile bağını maksimuma çıkartması gerektiğini savunan Göksu, ‘'Sanki bazı vakıflara oluk oluk para aktarıldı. Sanki bu vakıflara nakdi para verildi gibi algı operasyonu yapıyorsunuz. İBB’nin bu derneklere bu vakıflara bir kuruş Türk Lirası yoktur. ” diye konuştu. Göksu konuşmasının son bölümünde ise Tayfun Kahraman’ın daire başkanlığına atanmasına ilişkin, “Gezi olaylarında eli kanlı terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz mahkemesi ile beraber havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek. Hadi CHP’lilere bir şey demiyorum, İYİ Partililere soruyorum bunu içinize sindirebilecek misiniz?” dedi.