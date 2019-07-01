HABER /  GÜNCEL

İBB Meclis toplantısı canlı yayın izle ne kararlar çıkacak

İBB Meclis toplantısı canlı yayın izle ne kararlar çıkacak

İBB Meclis toplantısı bugün yapılacak. Ekrem İmamoğlu’nun ikinci kez başkanlığı devralmasının ardından İBB Meclis toplantıları yeniden canlı olarak verilecek.

İBB Meclis toplantısı geçen hafta yapılmadı. Ancak bu hafta birçok konunun görüşülmesi için İBB Meclis toplantısı gerçekleştirilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık yapacağı İBB Meclis toplantısını canlı izlemek isteyenler şimdiden araştırmalarını yoğunlaştırdı. 31 Mart’ın ardından canlı yayınladığı İBB Meclis toplantıları kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştı.

Tüm ihaleleri de kamuoyuna canlı olarak yayınlayacağının sözünü veren İmamoğlu’nun İBB Meclis toplantıları merak içerisinde bekleniyor. Geçen haftalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da düzenlenen bir ihaleyi canlı olarak yayınlamış, canlı yayını anlık olarak 250 bin kullanıcı takip etmişti. İBB Meclis toplantısı Temmuz ayının ilk haftası Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak izlenecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sevgilisine ev sahibi dövdürdü! Gözaltına alındı
Sevgilisine ev sahibi dövdürdü! Gözaltına alındı
Galatasaraylı Diagne'den transferiyle ilgili olay sözler
Galatasaraylı Diagne'den transferiyle ilgili olay sözler
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Çıplak gösteren uygulama kapandı
Çıplak gösteren uygulama kapandı
Fikret Orman'dan Ryan Babel sorusuna yanıt
Fikret Orman'dan Ryan Babel sorusuna yanıt
Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası vefat etti
Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası vefat etti
ÖNCEKİ HABERLER
Sihirbaz gösteride okla başından vuruldu
Sihirbaz gösteride okla başından vuruldu
Üniversiteliler Sosyal Çalışma Programına büyük ilgi gösterdi
Üniversiteliler Sosyal Çalışma Programına büyük ilgi gösterdi
İmar Barışı ödemesi kaç para hangi bankaya ödeniyor?
İmar Barışı ödemesi kaç para hangi bankaya ödeniyor?
Abdulkadir Parmak’tan Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
Abdulkadir Parmak’tan Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
İmamoğlu'nun gelişinin ardından Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
İmamoğlu'nun gelişinin ardından Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Mansur Yavaş'ın "fışkiye" videosuna Melih Gökçek'ten bomba yanıt!
Mansur Yavaş'ın "fışkiye" videosuna Melih Gökçek'ten bomba yanıt!
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Yorumlar 1 yorum