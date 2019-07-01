İBB Meclis toplantısı canlı yayın izle ne kararlar çıkacak

İBB Meclis toplantısı bugün yapılacak. Ekrem İmamoğlu’nun ikinci kez başkanlığı devralmasının ardından İBB Meclis toplantıları yeniden canlı olarak verilecek.

İBB Meclis toplantısı geçen hafta yapılmadı. Ancak bu hafta birçok konunun görüşülmesi için İBB Meclis toplantısı gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık yapacağı İBB Meclis toplantısını canlı izlemek isteyenler şimdiden araştırmalarını yoğunlaştırdı. 31 Mart’ın ardından canlı yayınladığı İBB Meclis toplantıları kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştı.

Tüm ihaleleri de kamuoyuna canlı olarak yayınlayacağının sözünü veren İmamoğlu’nun İBB Meclis toplantıları merak içerisinde bekleniyor. Geçen haftalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da düzenlenen bir ihaleyi canlı olarak yayınlamış, canlı yayını anlık olarak 250 bin kullanıcı takip etmişti. İBB Meclis toplantısı Temmuz ayının ilk haftası Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak izlenecek.