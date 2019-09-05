İBB makam arabaları bunlar mı? Ekrem İmamoğlu sergileyeceğim demişti görüntüler çıktı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine ihtiyaç fazlası olarak kiralanan yüzlerce aracın İstanbul Yenikapı Meydanı'nda toplandığı söyleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce açıklayacağı vaadinde bulunduğu araçları toplatmaya başladı. Dün gece yarısı Yenikapı Meydanı'na dizilen araçların görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu araçların İBB'deki ihtiyaç fazlası makam araçları olduğu iddia ediliyor. Şu ana kadar İBB'den bir açıklama gelmezken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu attığı twitle olayı doğruladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı" ifadelerine yer verdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da twitter hesabından bir görsel paylaşıp şunları yazdı:
Bu sadece ufacık bir başlangıç.. Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul’a nefes aldırmaya devam ediyor.
Bunlar kullanılan araçlar iddiası
Yenikapı'da dizilen araçlara ilişkin karşı iddialar da var. Bu araçların aktif görevde olduğu, ihtiyaç fazlası olmadığı, fotoğraf çekimi için çağrıldığı söyleniyor.