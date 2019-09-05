İBB makam arabaları bunlar mı? Ekrem İmamoğlu sergileyeceğim demişti görüntüler çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da twitter hesabından bir görsel paylaşıp şunları yazdı:

Bu sadece ufacık bir başlangıç.. Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul’a nefes aldırmaya devam ediyor.