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İBB koronavirüse karşı hizmet binaları ve ibadethaneleri dezenfekte ediyor

Anadolu Ajansı
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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), coronavirüse karşı hizmet binaları ile ibadethane ve bankamatiklerde de dezenfektasyon çalışması başlattı.

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İBB'den yapılan açıklamada Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve OTOBÜS AŞ ekipleri, coronavirüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı. 

Özel olarak oluşturulan ekipler, kültür merkezleri, İBB iletişim noktaları, İSMEK, İSADEM, Darülaceze Müdürlüğü binaları, engelli merkezleri, camiler, cemevleri, kiliseler, sinagoglar ve kütüphaneler ile bankamatikler gibi pek çok noktada virüslere karşı dezenfeksiyon sağlıyor.

Son verilere göre toplam 700 bin metrekare kapalı alanda dezenfeksiyon işlemi uygulayan İBB, çalışanlarına ve gün içerisinde belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara daha hijyenik bir atmosfer sunabilmek için Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa yerleşkelerini de dezenfekte ediyor.

Virüs tehdidi atlatılıncaya kadar haftada bir kez tekrarlanacak olan dezenfeksiyon işlemlerinde, alanında eğitim almış uzman İBB personellerince Biosidal Yönetmeliğine uygun ilaçlar kullanılıyor. 

Bu arada, İBB, metrolarda 100, İETT otobüslerinde 420 personel ile temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Metro ve metrobüs istasyonları daha sık aralıklarla yıkanıp, temizleniyor. 44 metrobüs istasyonuna 65, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında ise 2 istasyona 4 el dezenfeksiyon ünitesi yerleştirildi.

Özel olarak hazırlanan 18 araçta, 36 dezenfeksiyon personeli de sahada çalışıyor. Ekipler koordineli bir şekilde yoğunluğun olduğu yüzlerce noktada dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

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