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İBB İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücretine yüzde 160 zam yaptı! Yeni ücret 13 lira oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücretine yüzde 160 zam yaptı! Yeni ücret 13 lira oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya çıkardı.

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İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor.

5 liradan 13 liraya çıktı

Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenci İstanbulkart'ınızın indirimli son kullanım tarihi 31.12.2021'dir. İndirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yıl sonuna kadar 13 TL karşılığında vizeleme işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemi biletmatiklerden veya İstanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar vizeleme işlemi yapmasanız bile 2022 yılı içinde dilediğiniz zaman yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz."

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