BIST 2.482
DOLAR 14,64
EURO 15,83
ALTIN 929,24
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İBB hata yaptı korkutan uyarı: Hesabını bire göre yaptı ama aslında dört! Her an olabilir

İBB hata yaptı korkutan uyarı: Hesabını bire göre yaptı ama aslında dört! Her an olabilir

Marmara'da İstanbul'u da etkileyecek deprem için konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İBB'nin planlarında tek faya göre çalıştığını ama aslında 4 fayın 7'lik deprem üretme tehlikesi oldugunu söyledi: "Marmara kalp hastası, 4 damarı tıkalı ve her an bir kalp krizi geçirebilir."

Abone ol

Marmara’nın 3 boyutlu fay hattı haritasını çıkaran isimlerden biri olan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Marmara Bölgesi’nde depreme neden olabilecek bir değil 4 fay bulunuyor. Bu 4 fayın her an maksimum 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde deprem üretme riski var. Oysa İBB, senaryolarını tek faya göre yapıyor” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Doğa Kaynaklı Afetler konulu 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda akademisyen Murat Şahin’le birlikte “Aktif Marmara Fayları İçin Yeni Bir Bakış; Marmara Denizi’nin Yeni 3 Boyutlu Fay Haritası Işığında Deprem Potansiyelleri ve Risk Senaryoları” başlıklı bir sunum yaptı. Murat Şahin ile birlikte Marmara’nın 3 boyutlu fay haritasını çıkaran Yaltırak, sunumun ardından Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Marmara’da bütün halde tek bir fay olmadığını söyleyen Yaltırak, şunları ifade etti:

İBB yönetimi yanlış yapıyor
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi yanlış yapıyor, Marmara’da sadece tek fayın olduğu yaklaşımını devam ettiriyor.

Oysa Marmara’da kırılma bekleyen 4 fay bulunuyor. Bunlardan biri 7.6, ikisi 7.4  ve bir tanesi de maksimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilecek.

Büyüklükler maksimum bu seviyede olacak, daha küçük de olabilir ama maksimum büyüklükler bunlar olacak. Ne zaman olabilir? Her an. Planlamalar, hesaplar tek fay esas alınarak yapıldığında İstanbul’a bir şey olmuyor; depremi 7.2 ile 7.4 arasında bekliyorlar ve bu durum sadece eski İstanbul’u yani Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar’ı etkiliyor. Anadolu yakasını ve İzmit Körfezi’ni, Güney Marmara’yı hiç etkilemiyor. Bu 4 fay aynı zamanda da kırılabilir, arka arkaya da olabilir ya da farklı zamanlarda kırılabilir. Batıdan doğuya gidebilir; hangisinin önce ya da sonra olacağını bilmiyoruz ama bildiğimiz şey; bardaklar dolu. Marmara kalp hastası, 4 damarı tıkalı ve her an bir kalp krizi geçirebilir.

4 faya göre yapılmalı

İstanbul ve tüm Marmara’nın bu 4 faya göre yeniden ele alınması gerekiyor. Tek faya dayalı olasılıksal bir haritayla yüksek ivmeler içeren bir dönüşüm planı var. 4 fay esas alındığında İstanbul’un tüm kentsel dönüşüm planlarının yenilenmesi gerekecek çünkü ivmeler her yerde haritadaki büyüklüğe ulaşmayacak.

Bazı binalar, bazı semtlerin hiç yıkılmasına, yenilenmesine gerek yok. Ama bazı yerlerin de daha öncelikli olarak, hızla kentsel dönüşüme alınması gerekiyor. İstanbul’da örneğin Beşiktaş Ulus’ta bir binayı yıkmanıza gerek yok. En büyük depremde bile orada ivme 0.1 g oluşuyor. Bu o binanın yıkılması mümkün değil, demek. Genel değerlere dayalı yapılan kentsel dönüşüm pahalı oluyor ve dönüşümü imkânsız kılıyor. Esas odaklanılması gereken yerlere odaklanılmıyor.” 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
İstanbul'da kiralık ev ilanına 'Türklere ev yok yabancılar arasın' diye yazılmaya başlandı
İstanbul'da kiralık ev ilanına 'Türklere ev yok yabancılar arasın' diye yazılmaya başlandı
Dilinin altında çıktı çenesini kestiler! Hüseyin'den acı haber geldi
Dilinin altında çıktı çenesini kestiler! Hüseyin'den acı haber geldi
5 litrelik ayçiçek yağına 50 lira fiyat yazdılar! Marketlerin indirim oyunu inanılmaz
5 litrelik ayçiçek yağına 50 lira fiyat yazdılar! Marketlerin indirim oyunu inanılmaz
Deutsche Bank'tan kritik karar! Almanya bankası FETÖ'cülerin hesaplarını kapattı
Deutsche Bank'tan kritik karar! Almanya bankası FETÖ'cülerin hesaplarını kapattı
Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya! Son bir yılda kira tespit davaları ikiye katladı
Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya! Son bir yılda kira tespit davaları ikiye katladı
Et fiyatlarına bir zam daha geliyor! Yazın fiyatlar uçacak
Et fiyatlarına bir zam daha geliyor! Yazın fiyatlar uçacak
Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması olay oldu
Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması olay oldu
149 sözleşmeli personel alınacak! İlan yayımlandı başvuru tarihi belli oldu
149 sözleşmeli personel alınacak! İlan yayımlandı başvuru tarihi belli oldu