İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ekmek zammını savundu

İSTANBUL’da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı; 75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi.

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da zam gerekçesini katıldığı KRT TV'ye anlattı.

Nama, halk ekmeğe yapılan zammı kaçınılmaz olarak nitelendirerek, "İstanbullular bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacağını biz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekmeğin piyasa fiyatıyla kıyaslama yaparak zammı normalleştitrmeye çalışan Özgen Nama, "75 kuruşluk ekmeğe sadece 25 kuruşluk bir zam yaptık" diyerek kameralara 25 kuruşu gösterdi.