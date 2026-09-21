İBB ek iddianamesi nedir? Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasında son gelişme ne?

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerle ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Hazırlanan ek iddianameyle birlikte soruşturmanın kapsamı genişledi. “İBB ek iddianamesi nedir?”, “Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasında ne oldu?”, “Kaç kişi hakkında işlem yapıldı?” ve “İddianamede hangi suçlamalar yer alıyor?” soruları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ek iddianamede, Ağaç ve Peyzaj AŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen ihale süreçleri ve bazı işlemlerle ilgili iddialar yer aldı. Dosya, devam eden ana dava ile birleştirildi.

İBB EK İDDİANAMESİ NEDİR?

İBB ek iddianamesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianamedir. Dosyada, şirketin bazı ihale ve satın alma süreçlerine ilişkin iddialar ile bu süreçlerde görev alan kişiler hakkında yapılan incelemeler bulunuyor.

AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturması kapsamında hazırlanan ek iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve ana İBB davasıyla birleştirildi. Ek dosyada 29 şüpheli hakkında değerlendirme yapılırken, 12 yeni eylem dosyaya dahil edildi.

EK İDDİANAMEDE KAÇ KİŞİ YER ALIYOR?

Hazırlanan ek iddianamede 29 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Ek iddianamede yer alan kişi sayısı:

29 şüpheli

12 yeni eylem

195 sayfalık iddianame

olarak açıklandı.

AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ SORUŞTURMASINDA HANGİ İDDİALAR VAR?

Soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin bazı ihale ve satın alma süreçleriyle ilgili çeşitli iddialar inceleniyor.

İddialar arasında:

İhalelere fesat karıştırma iddiaları

Rüşvet iddiaları

Resmi belgelerde usulsüzlük iddiaları

İhale süreçlerinde rekabetin engellendiği yönündeki iddialar

yer alıyor. Söz konusu iddialar soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere dayanıyor. Kesin hukuki durum yargılama süreci sonunda ortaya çıkacak.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR?

Ek iddianamede bazı şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Dosyada yer alan suçlama başlıkları:

Rüşvet alma

Rüşvet verme

Rüşvete aracılık etme

Kamu ihalelerine ilişkin suçlamalar

Resmi belgede sahtecilik iddiaları

olarak belirtildi.

İBB EK İDDİANAMESİ ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

Evet. Hazırlanan ek iddianamenin devam eden İBB ana dava dosyasıyla birleştirildiği açıklandı. Böylece Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ilişkin iddialar da mevcut yargılama süreci içerisinde değerlendirilecek.

AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ NEDEN GÜNDEMDE?

Ağaç ve Peyzaj AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin gerçekleştirdiği bazı ihale ve satın alma işlemleri, yürütülen soruşturma kapsamında inceleme konusu oldu.

SORUŞTURMADA KİMLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI?

Ek iddianamede şirket yöneticileri, bazı kamu görevlileri ve farklı kişiler hakkında değerlendirmeler yer aldı. Dosyada adı geçen kişilerle ilgili hukuki süreç devam ediyor. İddialar mahkeme tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşecek.

İBB EK İDDİANAMESİNDE SON DURUM NE?

Ek iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Ağaç ve Peyzaj AŞ dosyası ana dava sürecine dahil edildi. Bundan sonraki aşamada mahkemenin yargılama süreci, tarafların savunmaları ve delillerin değerlendirilmesi takip edilecek.