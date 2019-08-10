İBB devraldı! Esenler Otogarı'nı hiç bu şekilde görmediniz
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark bölümünün İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesiyle beraber otogarda hummalı bir çalışma başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki otopark işletme sözleşmesi, 5 Mayıs 2019’da sona ermişti.
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İBB Meclisi, 11 Temmuz’daki oturumunda, otopark işletmesinin belediye iştiraki İSPARK’a devrine onay vermişti. Yaşanan adli sürecin ardından devir teslim işlemi, 8 Ağustos’ta gerçekleştirildi.
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İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un yönetiminde İSPARK, İSTAÇ, İSTGÜVEN ve zabıta ekipleri, Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giderek otoparkları devraldı.
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Devir işleminin ardından Avrasya Terminal İşletmeleri'ne ait kabinler söküldü, yerine İSPARK’ın kabinleri yerleştirilmeye başlandı
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