İBB davasının savunma sıralamasına bakın! İmamoğlu ve Murat Ongun...

İBB davasının ilk duruşması krizlerle başlarken, savunma sıralamasını gösteren liste de ortaya çıktı. Bu listeye göre Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun en son savunma yapacak.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame ile açılan dava süreci başladı. Duruşmalar Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan 1 No’lu salonda yapılacak. Davada 106’sı tutuklu toplam 402 sanık yargılanacak.
SAVUNMA SIRALAMASI
Davada savunma yapacak isimlerin sıralama listesi ortaya çıktı. Listede 107 kişi yer alıyor. Listenin son sıralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun da yer alırken, en son sıraya Fatih Keleş’in bulunuyor. Savunma yapacakların sıralama listesi şöyle:
1- Aykut Erdoğdu
2- Bulut Aydöner
3- Sırrı Küçük
4- Ümit Polat
5- Fatih Yağcı
6- Ali Üner
7- Evren Şirolu
8- Hüsnü Yüksel Tunar
9- Murat Or
10- Ali Sukas
11- Altan Ertürk
12- Resul Emrah Şahan
13- Mehmet Murat Çalık
14- Murat Keleş
15- Ceyhun Avşar
16- Ebubekir Akın
17- Mehmet Karataş (1959)
18- Seyfullah Demirel
19- Zafer Keleş
20- Emrah Yüksel
21- Esra Huri Bulduk
22- İraz Bayrak
23- İsmet Korkmaz
24- Mehmet Çağlar Kuru
25- Nuri Cem Ceylan
26- Orhan Gazi Erdoğdu
27- Şehide Zehra Keleş Yüksel
28- Ulaş Yılmaz
29- Yusuf Utku Şahin
30- Melih Geçek
31- Necati Özkan
32- Esma Bayrak
33- Mahir Gün
34- Ali Kurt
35- Mustafa Akın
36- Çağlar Türkmen
37- Davut Bildik
38- Hüseyin Yurddaş
39- Kadir Öztürk
40- Mustafa Bostancı
41- Sabri Caner Kırca
42- Kadriye Kasapoğlu
43- Ali Rıza Akyüz
44- Elçin Karaoğlu
45- Baran Gönül
46- Mehmet Pehlivan
47- Adem Başer
48- Ahmet Güldü
49- Hakan Karanis
50- Hasan Tahsin Sönmez
51- Turgay Tokdemir
52- Volkan Ateş
53- Yağmur Cansu Yeşilyurt
54- Yener Torunler
55- Mustafa Keleş
56- Arif Gürkan Alpay
57- Ahmet Şahin
58- Cevat Kaya
59- Seza Büyükçulha
60- Serdal Taşkın
61- Gökhan Köseoğlu
62- Murat Kapki
63- Serhat Kapki
64- Şeyhmus Sarıboğa
65- Vedat Şahin
66- Alper Aydın
67- Fatih Özçelik
68- Yunus Göçer
69- Hasan Yalaz
70- Başak Tatlı
71- Engin Ulusoy
72- Hakan Aplak
73- Nazan Başelli
74- Harun Cengiz Beğenmez
75- Mehmet Kaya
76- Sinan Sepetçi
77- Erdinç Çolak
78- Onur Aldı
79- Yavuz Saltık
80- Serkan Öztürk
81- Ömür Yılmaz
82- Ahmet Köksal
83- Hüseyin Köksal
84- Mustafa Nihat Sütlaş
85- Kahraman Yeşilyurt
86- İpek Elif Atayman
87- Mustafa Karaoğlu
88- Elif Güven
89- Fatoş Pınar Türker
90- Halit Burak Atalan
91- Fatoş Ayık
92- Serap Karay
93- Taner Çetin
94- Buğra Gökçe
95- Metin Bal
96- Ramazan Gülten
97- Ceyda Kıryak
98- Barış Kılıç
99- Güldem Şık
100- Kağan Sürmegöz
101- Doğan Hamit Doğruer
102- Gürkan Akgün
103- Murat Ongun
104- Tuncay Yılmaz
105- Adem Soytekin
106- Ekrem İmamoğlu
107- Fatih Keleş