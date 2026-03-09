İBB davasının savunma sıralamasına bakın! İmamoğlu ve Murat Ongun...

İBB davasının ilk duruşması krizlerle başlarken, savunma sıralamasını gösteren liste de ortaya çıktı. Bu listeye göre Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun en son savunma yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame ile açılan dava süreci başladı. Duruşmalar Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan 1 No’lu salonda yapılacak. Davada 106’sı tutuklu toplam 402 sanık yargılanacak.



SAVUNMA SIRALAMASI

Davada savunma yapacak isimlerin sıralama listesi ortaya çıktı. Listede 107 kişi yer alıyor. Listenin son sıralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun da yer alırken, en son sıraya Fatih Keleş’in bulunuyor. Savunma yapacakların sıralama listesi şöyle:

1- Aykut Erdoğdu

2- Bulut Aydöner

3- Sırrı Küçük

4- Ümit Polat

5- Fatih Yağcı

6- Ali Üner

7- Evren Şirolu

8- Hüsnü Yüksel Tunar

9- Murat Or

10- Ali Sukas

11- Altan Ertürk

12- Resul Emrah Şahan

13- Mehmet Murat Çalık

14- Murat Keleş

15- Ceyhun Avşar

16- Ebubekir Akın

17- Mehmet Karataş (1959)

18- Seyfullah Demirel

19- Zafer Keleş

20- Emrah Yüksel

21- Esra Huri Bulduk

22- İraz Bayrak

23- İsmet Korkmaz

24- Mehmet Çağlar Kuru

25- Nuri Cem Ceylan

26- Orhan Gazi Erdoğdu

27- Şehide Zehra Keleş Yüksel

28- Ulaş Yılmaz

29- Yusuf Utku Şahin

30- Melih Geçek

31- Necati Özkan

32- Esma Bayrak

33- Mahir Gün

34- Ali Kurt

35- Mustafa Akın

36- Çağlar Türkmen

37- Davut Bildik

38- Hüseyin Yurddaş

39- Kadir Öztürk

40- Mustafa Bostancı

41- Sabri Caner Kırca

42- Kadriye Kasapoğlu

43- Ali Rıza Akyüz

44- Elçin Karaoğlu

45- Baran Gönül

46- Mehmet Pehlivan

47- Adem Başer

48- Ahmet Güldü

49- Hakan Karanis

50- Hasan Tahsin Sönmez

51- Turgay Tokdemir

52- Volkan Ateş

53- Yağmur Cansu Yeşilyurt

54- Yener Torunler

55- Mustafa Keleş

56- Arif Gürkan Alpay

57- Ahmet Şahin

58- Cevat Kaya

59- Seza Büyükçulha

60- Serdal Taşkın

61- Gökhan Köseoğlu

62- Murat Kapki

63- Serhat Kapki

64- Şeyhmus Sarıboğa

65- Vedat Şahin

66- Alper Aydın

67- Fatih Özçelik

68- Yunus Göçer

69- Hasan Yalaz

70- Başak Tatlı

71- Engin Ulusoy

72- Hakan Aplak

73- Nazan Başelli

74- Harun Cengiz Beğenmez

75- Mehmet Kaya

76- Sinan Sepetçi

77- Erdinç Çolak

78- Onur Aldı

79- Yavuz Saltık

80- Serkan Öztürk

81- Ömür Yılmaz

82- Ahmet Köksal

83- Hüseyin Köksal

84- Mustafa Nihat Sütlaş

85- Kahraman Yeşilyurt

86- İpek Elif Atayman

87- Mustafa Karaoğlu

88- Elif Güven

89- Fatoş Pınar Türker

90- Halit Burak Atalan

91- Fatoş Ayık

92- Serap Karay

93- Taner Çetin

94- Buğra Gökçe

95- Metin Bal

96- Ramazan Gülten

97- Ceyda Kıryak

98- Barış Kılıç

99- Güldem Şık

100- Kağan Sürmegöz

101- Doğan Hamit Doğruer

102- Gürkan Akgün

103- Murat Ongun

104- Tuncay Yılmaz

105- Adem Soytekin

106- Ekrem İmamoğlu

107- Fatih Keleş