İBB davası duruşması için flaş karar! Kriz çıkaran CHP milletvekillerine şok

İSTANBUL Büyükşehir Davası’nın bugünkü duruşmasında CHP milletvekilleri yer krizi çıkarmıştı. Duruşmayı iptal eden mahkeme heyetinden flaş bir hamle geldi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti duruşmalara sadece tutuklular, şikayetçiler, avukatlar, basın ve sanık aile yakınlarının alınmasını istedi. Bu talep kabul edildi. Artık CHP Milletvekilleri ve PM üyeleri duruşmalara alınmayacak.

İBB Davası’nın görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, bugünkü duruşmada yaşanan gerginlik sonucu duruşmanın yarına ertelenmesi sonrası savcılığa yazı gönderdi. Yazıda, duruşma salonlarına yalnızca tutuklular ve şikayetçiler ile avukatları, basın mensupları ve sanıkların ailelerinden bir kişinin alınması istendi.

TALEP KABUL EDİLDİ VEKİLLERE ŞOK

İstanbul 40. Ağır Ceza'nın talebini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kabul etti. CHP milletvekilleri ve PM üyeleri artık duruşmalara alınmayacak. CHP Milletvekilleri bugün görülmesi gereken duruşmada yer krizi çıkarmışlardı. Duruşma başlamadan bitmişti.

Mahkemenin savcılığa gönderdiği müzekkere yazısı şöyleydi:

"Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. Celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, Gereği rica olunur."