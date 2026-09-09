İBB burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 Genç Üniversiteli burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl 100 binlerce üniversite öğrencisine sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" bursu için yeni dönem heyecanı başladı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürütülen projede; kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri maddi destekten yararlanabiliyor. Üniversitelerin açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar başvuru şartlarını ve takvimi araştırmaya başladı. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 İBB burs başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte başvuru sürecine dair tüm detaylar…

İBB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı İBB "Genç Üniversiteli" burs başvurusu henüz resmen başlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuru takvimini henüz ilan etmedi. Geçtiğimiz yıl başvurular 23 Eylül tarihinde alınmaya başlanmıştı. Bu uygulama dikkate alındığında 2026-2027 yeni dönem başvurularının da Eylül ayının son haftası itibarıyla erişime açılması beklenmektedir.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir.Adaylar başvurularını mobil cihazlarına indirecekleri "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web portalı aracılığıyla e-Devlet giriş sistemini kullanarak tamamlayabilirler.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin taşıması gereken temel başvuru kriterleri şunlardır: