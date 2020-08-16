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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri' kapsamında Nevşehir'e geldi.

Hacı Bektaş Belediyesi ziyaretinin ardından bir gazetecinin Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin düşüncelerini sorması üzerine İmamoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez" dedi.

İmamoğlu, açıklamaların herkesin şiddetle kınayacağı ve reddedeceği bir durum olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Az önce söylediğim gibi 750 yıldır burada yaşayan, bu derinlikte Hacı Bektaşı Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük, barış vardır. Bize birkaç yüz yıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Biz, 'Tam bağımsız Türkiye' ve 'Bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir' diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu manada içeriden dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz. O devir bitti. Bu ülkenin yaşayanları, bu güzel milletimiz gerektiğinde sonucu ortaya koyar. Koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Kınıyoruz. Türkiyemiz demokrasi ve cumhuriyet sevdalısıdır."

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