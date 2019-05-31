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İBB açıkladı! Artık marketlerde de geçecek

İBB açıkladı! Artık marketlerde de geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan protokol ile İstanbulkart market alışverişlerinde geçerli olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belbim AŞ ile Migros AŞ arasında  10 Ocak'ta imzalanan iş birliğiyle hayata geçen proje ile İstanbulkart'ın şehir  yaşam kartına dönüşüm vizyonu doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.


Protokol kapsamında, İstanbul'daki tüm Migros, Migros Jet, 5M ve  Macrocenter mağazalarından banka hesap kartı, kredi kartı veya nakit ile herhangi  bir ek bedel ödemeksizin İstanbulkart satın alma ve TL yükleme işlemleri  yapılabilecek.

Migros mağazalarında 300 liraya kadar olan alışverişler İstanbulkart  ile ödenebilirken, mağazalarda kaydettirilen İstanbulkartlar'la yapılan  alışverişlerden puan kazanılabilecek. Kazanılan puanlar kartın geçtiği tüm  İstanbulkart harcama noktalarında (toplu ulaşım, İBB Sosyal Tesisleri, Beltur  kafeleri, yiyecek içecek otomatları, İspark otoparkları, bisiklet kiralama,  iTaksi vb.) kullanılabilecek.

Hali hazırdaki Money Club üyeleri kartlarını İstanbulkartları ile  eşleştirerek, Money kart yerine İstanbulkart kullanabilecek.

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