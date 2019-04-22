Hyundai Kona dizel motoruyla satışta

Hyundai Kona benzinli motorun yanında şimdi Tucson ve i30 gibi modellerden tanıdığımız 1.6 litre hacimli Turbo dizel motor ile de satışta. 7 ileri Çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte satılan dizel motor 136 beygir güç ve 320 NM tork üretiyor. Şu an yalnızca önden çekiş sistemiyle satışta.

Kona, dizel motorlu versiyonun tanıtımı için KONATOLİA adıyla Türkiye’de 40 günde toplam 40 şehir dolaşarak 7000 Km yol yapacak. 12 Nisan da İstanbul’da başlayan bu rota içerisinde toplam 12 şehirdeki Yetkili Satıcılarında mola veriyor. Bu molalarda Kona, direksiyona geçen uzman otomotiv gazetecileri ile birlikte, otomobil severlerin karşısına çıkıyor.

Kona’yı yakından görmek isteyen herkesin katılımcı olabileceği test sürüş günlerinde, otomobili yakından görebilir dilerseniz direksiyona geçebilirsiniz. Ben organizasyona Ordu da katıldım. Samsun’a kadar planladığımız sürüş Karadeniz’e yakışacak şekilde bol bol yağmur altında geçti. Arada asfalttan ayrıldığımız sürüşte yağmur dolayısıyla değişen zeminde Kona 4 çeker versiyonunu aratmadı. Bu esnada ortalama 5 litre civarında bir yakıt tüketimi gösteriyordu yol bilgisayarı. Düşük devirlerde 320 NM tork değeriyle performansı çok daha iyi olmuş. Yalıtımı ve özellikle kullanılan renk kombinasyonlarıyla cıvıl cıvıl iç tasarımı beni etkileyen detayları Konanın.

Dizel Kona 3 farklı donanımla geldi. 137.500 den başlayan fiyatlar en üst donanımda 158.900 e kadar ulaşıyor. Otomobili yakından tanımak isteyenler için KONATOLİA programı şu şekilde..

24 Nisan Erzurum

26 Nisan Van

30 Nisan Mardin

3 Mayıs Adana

4 Mayıs Mersin

8 Mayıs Antalya

10 Mayıs Fethiye

14 Mayıs İzmir

16 Mayıs Bursa