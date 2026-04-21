Hyundai IONİQ 3 tanıtıldı! İzmit'te üretimi yapılacak...
Hyundai’nin İzmit’te üreteceği IONIQ ailesinin en yeni üyesi IONIQ 3, Milano Tasarım Haftası’ndaki dünya prömiyerinde tanıtıldı.
Hyundai, tamamen elektrikli kompakt hatchback modeli IONIQ 3’ü İtalya’da tanıttı. Milano Tasarım Haftası’nda tanıtımı yapılan IONIQ 3; Hyundai’nin “Art of Steel” tasarım felsefesinden ilham alıyor.
Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek olan ve Türkiye’de üretilecek ikinci elektrikli model olan IONIQ 3, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.
“Aero Hatch” tasarım felsefesiyle oluşturulan alçak ve akıcı ön tasarım, hem ön hem arka yolcuların üzerinden düz bir şekilde ilerleyen tavan çizgisiyle devam ediyor ve arka spoylere doğru dinamik biçimde alçalarak bütünleşiyor. Bu geometri, özellikle arka koltuk yolcuları için baş mesafesini artırarak iç mekânda belirgin bir ferahlık ve konfor sağlıyor.
İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ
Hyundai Motor Grubu’nun Elektrik-Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen model, 400 volt elektrik mimarisiyle verimlilik, menzil ve şarj performansını dengeli şekilde sunuyor. Yeni modelde iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. Standart menzilli batarya, 344 km’nin üzerinde (WLTP) bir değer sunarken uzun menzilli batarya ise 496 km’nin üzerinde (WLTP) bir menzile sahip olacak. 42.2 kWh standard versiyon LFP tip batarya, 61 kWh (Long range) ise NCM batarya kullanacak.
Her iki model de önde konumlu elektrik motora ve önden çekiş sistemine sahip olacak. Üç farklı sürüş modu ve diğer IONIQ modellerinde olduğu gibi geri kazanım özellikli rejenerasyon sistemiyle donatılacak.