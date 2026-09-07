Hyundai amiral gemisini yeniledi! Tek depoyla 920 kilometre gidiyor

Serinin en üstünde Black Ink var

Grandeur Hybrid serisinin en üst donanım seviyesi Black Ink olarak sunuluyor.

Calligraphy paketini temel alan bu versiyonda 20 inçlik siyah alaşım jantlar, Pirelli lastikler, siyah tonlu alüminyum kaplamalar ile sentetik deri ve süet döşemeler kullanılıyor.

Black Ink versiyonunun iç mekanı yalnızca siyah renk seçeneğiyle sunulurken, dış gövdede siyah ve beyaz sedefli olmak üzere iki farklı renk tercih edilebiliyor.