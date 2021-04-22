Huzursuz bacak sendromu nedir neden olur?
Huzursuz bacak sendromu son dönemde sık sık duymaya başladığımız bir hastalık. Peki huzursuz bacak sendromu neden olur? İşte hastalığa yol açan 14 sebep!
Huzursuz bacak sendromu, genellikle dinlenme halindeyken özellikle de uykuya geçişte bacaklarda tarif edilemeyen huzursuzluk, karıncalanma, yanma, batma ve ağrı hissi yaratıyor. Semptomların uykuya geçerken ya da uykudayken gelişmesi yaşam kalitesini bozuyor.
Genetik temelli bir hastalık
Huzursuz bacak sendromunun genetik temelli olduğu ve ailesinde bu hastalık öyküsü bulunan kişilerin risk grubunda yer aldığı bilinmektedir. Genetik kaynağının dışında hastalık pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenlerin kontrol altına alınmasıyla, hastalarda önemli ölçüde rahatlama görülmektedir.
Huzursuz bacak sendromuna yol açan nedenler şöyle sıralanabilir:
1-B12 vitamini eksikliği
2-Diyabet
3-Böbrek yetmezliği
4-Magnezyum ya da folik asit eksikliği
5-Sigara kullanımı