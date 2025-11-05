BIST 10.914
DOLAR 42,11
EURO 48,42
ALTIN 5.377,70
HABER /  GÜNCEL

Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında en az 9 kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var - Resim: 0

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım teklifinde bulunduğunu ve taziyelerini ilettiğini söyledi. Komsic, "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor." ifadelerine yer verdi.

Huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var - Resim: 1

