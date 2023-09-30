Huzurevinde tanışıp ikince baharlarına dünya yaşlılar gününde 'evet' dediler!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tanışan Metin Uysal ve Suna Vural ikinci baharlarına dünya yaşlılar gününde 'evet' dedi.
Uysal ve Vural çiftinin nikah şahitliğini Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur ve Huzurevi Müdürü Bahar Ünlü yaptı. Törende "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından Muğla Aile ve Sosyal İl Müdürü Toprakçı tarafından evlilik cüzdanını Metin ve Suna Uysal çiftine verdi.
Nikahın ardından ilk danslarını yapan Uysal çifti, daha sonra huzurevi sakinleri ve çalışanları ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi.
Nikahta konuşma yapan Muğla Aile Sosyal hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı "Adı Aile ile başlayan Bakanlığın bir çalışanı ve yöneticisi olarak çiftin bu mutlu anına şahitlik etmekten son derece memnun olduğunu ifade etti.
Toprakçı: "Ömürlerinin ikinci baharında, kendilerine düğünleri hayırlı olsun diyor, umut ettikleri gibi yaşamı bundan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum" dedi.