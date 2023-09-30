Huzurevinde tanışıp ikince baharlarına dünya yaşlılar gününde 'evet' dediler!

Nikahta konuşma yapan Muğla Aile Sosyal hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı "Adı Aile ile başlayan Bakanlığın bir çalışanı ve yöneticisi olarak çiftin bu mutlu anına şahitlik etmekten son derece memnun olduğunu ifade etti.