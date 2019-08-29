Huzur Sokağı’ndan Huzur-u Rahman’a...

Huzur Sokağı...

Sanırım bu ismi duymayan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez Türkiye’de. Hakeza Şule Yüksel Şenler ismini de...

Genelde Türkiye tarihinde özelde de muhafazakâr insanların zihninde ayrı bir yeri olan Şule Yüksel Şenler, diğer bir tabirle Şule Abla, yıllarca nefes verdiği Huzur Sokağı’nda Huzur-u Rahman’a tebdil eyledi.

Rabbim ona merhametiyle muamele etsin...

“Acaba” diyorum kendimce, “Acaba Şule Yüksel Şenler’in dokunmadığı bir hayat var mı?”

Öyle ya da böyle bir şekilde herkesin bir hatırasının olduğu devasa bir kametti Şule Abla. Gerek yazar kimliği ile gerekse insani yönleriyle milyonlarca insanın yüreğine dokundu.

Bir dava insanı olması hasebiyle de yine milyonlarca insanın inancının bir remzi oldu.

Dün Şule Yüksel Şenler’in vefat haberinin duyulmasıyla gerek yazılı ve görsel medya, gerekse sosyal medya Şenler’e endekslendi adeta. Taziye mesajları, geçmişi yâde etmeler, hatıraları hatırlamalar. Medyamızın tek gündemi buydu.

İşin en ilginç ve güzel olan tarafı ise Şenler hakkında hiç kimse olumsuz bir şey paylaşmıyor. Haberlere ve paylaşımlara baktığınızda adeta gıpta etmemek mümkün değil.

Ne çok insanın hayatına dokunmuş, ne çok insana rehberlik etmiş, ne çok insanın yüreğine su serpmiş.

Zamanın ve zeminin en zor anlarında bir dava kadını. Sinema filmi çekilerek yeni nesle ibretle seyrettirilecek bir ömür ve dava şuuru...

Şenler, yaşamıyla olduğu kadar vefatıyla da büyük bir hizmete imza attı aslında.

Herkesin ayrı bir telden çaldığı, herkesin birbirini suçladığı, hakaret ettiği, ayrışma ve kamplaşmaların başını alıp gittiği günümüzde bütün bu ayrılıklara son verdi vefatıyla.

Dün gün boyu medyayı takip ederken herkesin bir noktada birleşmesinin, aynı duyguları yaşıyor olmasının sürurunu hissettim.

1960’lı yıllarda yaşayıp da Şule Yüksel Şenler’e borçlu olmayan kaç tane dindar insan vardır ki?

Türkiye'de kadın meselesinin özellikle inanan kadınların haklarının, varlıklarının ve toplum içerisinde yaşama imkânlarının farkına varılma olayını başlatan isimlerden birisi olan Şenler sembol isimlerden birisi oldu. Gerek o yıllarda gerekse daha sonraki yıllarda yaptıkları ve yazdıklarıyla Türk insanının hayatını etkilemeye devam etti Şenler.

Hayatının her anı mücadeleyle geçti.

Ülkenin her yerinde verdiği seminer ve konferanslarla insanlara yol gösterdi. Yazdığı romanlar başta Huzur Sokağı olmak üzere milyonlarca insana ulaştı.

Yaşadığı dönemin insanının idolü haline gelen Şenler, her döneme damgasını vurmuş ender insanlardan. Karşısına çıkarılan her türlü güçlüğü büyük azmi ile aşmayı başaran Şule Yüksel Şenler’in hayatı sadece geçmiş kuşaklar için değil gelecek kuşaklar için de bir örnek teşkil etmektedir.

Binlerce insanı huzurla buluşturduğu Huzur Sokağı’ndan Huzur-u Rahman’a tebdil eden Şule Yüksel Şenler eminim ki hak ettiği huzuru orada doyasıya yaşayacaktır.

Huzur Sokağı kitabından:

"Vücut... İnsan vücudu...

Ne muazzam ne hassas bir makine...

Ya bu makinenin mühendisi, ustası?

Vücut... İnsan vücudu... Her sahifesi binlerce hikmetse dolu, eşsiz bir kitap. Ya o kitabın kâtibi?

Vücut... İnsan vücudu... Her zerre ayrı bir motifle işlenmiş, ne ince bir Nakışlı manzumesi... Ya o nakışın nakkaşı?

Vücut... İnsan vücudu... Hiçbir mimarın, hiçbir mühendisin, hiçbir sanatkârın ve dünyadaki hiçbir kudreti meydana getirmeye muktedir olamadığı ne büyük ne ince ve ne şahane bir sanat eseri. Peki, ya onun sanatkârı?"

Şule Yüksel Şenler misali arkasından milyonlarca güzel mesajın gönderildiği bir hayat yaşamak ve yaşatmak dilekleriyle...

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