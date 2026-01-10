BIST 12.201
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 534 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 1102 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1310 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1248 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 359 bin 864 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 534 şüphelinin de bulunduğu toplam 1102 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 19 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, 5 tüfek, 68 fişek, 774 gram uyuşturucu madde, 78 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 930 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 547 umuma açık iş yeri denetlenirken, 17'si yabancı uyruklu toplam 40 kişiye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 551 araç ile 1150 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 696 araç ve motosiklet ile 34 sürücüye işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 2 milyon 224 bin 296 lira trafik cezası kesildi.

