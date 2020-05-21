Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu şimdilerde bakın ne yapıyor son hali şaşırttı
Huysuz Virjin karakteriyle herkesin gönlüne taht kuran Seyfi Dursunoğlu, şimdilerde oldukça sakin bir hayat yaşıyor. Son hali ise görenleri epey şaşırttı.
En son bir tuvalet kağıdının reklam filmi için kameralar karşısına geçen kanto geleneğinin önde gelen isimlerinden Huysuz Virjin, artık kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında görünmeyen Seyfi Dursunoğlu'nun son hali ise herkes tarafından merak edilir bir hal aldı.
Kanto geleneğinin gereği olarak seneler boyu abartılı makyaj ve abiye giysilerle televizyon ekranlarını süsleyen Huysuz Virjin, çeşitli mekanlardaki matinelerden televizyon programlarına kadar birçok kez hazır cevaplılığıyla, şovlarıyla sevilen eğlenceli bir karakter oldu.
90'lı yıllarda Huysuz Show ile beğenileri toplayan Seyfi Dursunoğlu'nun Huysuz Virjin karakteri aslında 1970'li yıllara kadar uzanıyor.
90'ların ortasından sonuna kadar adeta ülkemizde fırtınalar estiren Huysuz Show'dan önce Seyfi Dursunoğlu çeşitli fuarlarda, gazinolarda ve gece kulüplerinde bu karaktere hayat veriyordu.