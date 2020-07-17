Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı?

Ama önemli olan bedava program yapmak değil., nakit para bağışı da yapmak. Ben hem para veririm hem de gerekirse program yaparım. Ben mirasını onlara bağışladım. Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağış yapmaya kara vermem çok enteresan oldu. Benim telefon numaram ile onların numarası arasında bir rakam farkı var.