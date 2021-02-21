Hüsrana uğradılar! Sıla Hadise İrem Derici ve Demet Akalın'a fark atıp zirve bakın kimin oldu

Spotify Türkiye tarafından yayınlanan Hot Hits Türkiye listesinde Şubat ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu. İrem Derici, Hadise, Demet Akalın, Sıla listeye girmeye başaramadı. Dört sanatçıya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı.



İşte en çok dinlenen şarkılar...