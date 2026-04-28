Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz sahnede büyüledi!
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici, son dönemde yaşadığı değişimle magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Mide operasyonu sonrası fit görünümüyle öne çıkan Naz, bu kez babasıyla birlikte Sibel Can konserine katıldı.
Gecenin en çok konuşulan anı ise Sibel Can’ın davetiyle sahneye çıkan Naz Şenlendirici’nin şarkı söylemesi oldu. Sibel Can’ın sahnesine konuk olan Naz Şenlendirici, güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçının davetiyle sahneye çıkan genç isim, performansıyla dinleyenlerden tam not aldı.
Naz’ın sesi ve sahnedeki duruşu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Naz Şenlendirici’nin Sibel Can ile yan yana geldiği anlar, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Genç ismin zarafeti ve sahne ışığı, sosyal medyada “Yeni Sibel Can mı geliyor?” yorumlarını beraberinde getirdi.
Bazı kullanıcılar Naz’ı Sibel Can’ın gençlik yıllarına benzetirken, bazıları da sahnedeki özgüvenine dikkat çekti. Naz Şenlendirici, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Ameliyatın ardından disiplinli bir süreç yaşayan genç isim, sağlıklı yaşam ve kararlı duruşuyla bambaşka bir görünüme kavuştu.
Yeni imajıyla ilk kez büyük bir organizasyonda boy gösteren Naz, hem sesiyle hem de değişimiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Naz Şenlendirici’nin son hali kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımların altına “Zayıflık çok yakışmış”, “Yeni Sibel Can geliyor” ve “Sahnede ışıl ışıl parladı” gibi yorumlar yapıldı.