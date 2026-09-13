Husiler Suudi Arabistan'da silah depoları ve komuta kontrol merkezini hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen sınırı yakınındaki Şarure şehrinde kendilerine saldırı düzenlenmek için kullanıldığı iddia edilen bir askeri üssü hedef aldıklarını belirtti.

Seri, Şarure'deki silah depolarını ve komuta kontrol merkezini çok sayıda balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları "ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme" tehdidinde bulundu.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 48 saat içinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cevf, Sada, Amran ve Hacce kentlerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirtti

Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Husilerin son dönemde çeşitli bölgeleri ele geçirmesinin İran'ın Yemen üzerinden bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmeye yönelik politikasının parçası olduğunu belirtti

YEMEN ORDUSUNDAN HUSİLERE HAVA SALDIRISI

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Yemen'de hükümet güçlerinin Taiz vilayetine bağlı Zubab ilçesi yakınındaki Kara Tepe ve el-Munim Dağı bölgelerinde Husilere ait noktaların 3 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.