Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cevap: Siz 455 bin evin maketini dahi veremezdiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamasına ilişkin, "Siz bize dediniz ki 'Enkazı kaldıramazsınız.', kaldırdık. 'Çadırları veremez.' dediniz, verdik. Diğer taraftan 'Konteynerleri yapamaz.' dediniz, yaptık. 'Evleri veremez.' dediniz, biz tam 455 bin evi verdik." ifadelerini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in partisinin bugünkü grup toplantısında kendisini hedef alan ifadelerini kınadı.

"AKIL FUKARA OLUNCA DİL ÇİRKİN OLURMUŞ"

Hüseyin Yayman, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var, 'Akıl fukara olunca dil çirkin, üslup da çirkef olurmuş.' Sayın Özgür Özel'e, 'Siz deprem turisti olarak dahi gelmediniz.' dedim. Çok zorunuza gitmiş. Eski belediye başkanınızın ve milletvekilinizin size söylediklerini hala unutmuş değiliz. Siz bize dediniz ki 'Enkazı kaldıramazsınız.', kaldırdık. 'Çadırları veremez.' dediniz, verdik. Diğer taraftan 'Konteynerleri yapamaz.' dediniz, yaptık. 'Evleri veremez.' dediniz, biz tam 455 bin evi verdik. Siz 455 bin evin maketini dahi veremezdiniz. Ben tekrar şunu ifade etmek isterim. Siz hani Ulu Cami'yi yapacaktınız, Ulu Cami'yi yapmadınız ve buraya Vakıflar el koymak durumunda kaldı."

"BELEDİYE KONUTLARINDAN İNSANLARI ÇIKARTTINIZ"

CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde kreş, okul, konut veya park yapmadığına dikkati çeken Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların hiçbirinin olmadığını Malatya, Gaziantep ve Hatay'da biliyoruz. Dolayısıyla bu durum sizin zorunuza gitti. Siz üstüne üstlük, partinize oy vermediler diye belediye konutlarında ve misafirhanelerinde kalan insanları dahi çıkarttınız. Bu tarihi hakikati tekrar size hatırlatmak istiyorum. Zorunuza gidebilir, acıtabilir ama gerçekler bunlar Özgür Bey."

