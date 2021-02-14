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Hüseyin Topbaş'tan babası Kadir Topbaş'ın ölümüne ilişkin açıklama: Organ yetmezliğinden vefat etti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Topbaş, "Çok üzgünüz. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak." dedi.

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

"Organ yetmezliğinden dolayı vefat etti"

Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

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