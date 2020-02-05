Hüseyin Sözlü'nün eski koruması Adana'da ölü bulundu

ADANA'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda bir otomobil olduğunu ve biraz ileride yerde hareketsiz yatan şahıs olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.