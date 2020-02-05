Hüseyin Sözlü'nün eski koruması Adana'da ölü bulundu
ADANA'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eski koruması ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunurken, olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.
ADANA'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda bir otomobil olduğunu ve biraz ileride yerde hareketsiz yatan şahıs olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
19
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın başına isabet eden mermi nedeniyle öldüğünü tespit etti.
29
Polis, şahsın isminin Feyzullah Kara olduğunu, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eski koruması olduğunu ve bir süre önce de polislikten ayrılarak belediyede özel güvenlik görevlisi olduğunu belirledi.
39
Kara için eşinin önceki gün polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
49