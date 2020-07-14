Hüseyin Çimşir'den istifa sinyali: Bu işi beceremedim

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımının 2-1 kaybettiği Denizlispor maçı sonrası veda gibi açıklama yaptı ve "Oyuncuyu suçlayacak değilim. Demek ki bu işi fazla beceremedim" dedi.

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Süper Ligin 32. haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda Denizlispor, Trabzonspor’u kendi evinde 2-1 mağlup etmesinin ardından Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, basın açıklamasında çok kısa açıklamada bulundu.

''Özür diliyoruz''

Çimşir, “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor’u tebrik ederim" dedi.

''Demek ki bu işi çok fazla beceremedim"

Trabzonspor'un öne geçtiği maçlarda şimdiye kadar 27 puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine de Çimşir ayrılık göndermesinde bulundu ve "Oyuncuyu suçlayacak değilim. Bir hata varsa benimle alakalıdır. Demek ki bu işi pek fazla beceremedim. Sıkıntılar yaşadım. Hatalar yaptık. Son iki haftayı değerlendirip, yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.