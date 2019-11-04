Hürriyet'te deprem! Ayşe Arman da gazeteyi bombalayıp istifa etti
Eve tebligatla işten çıkarma krizi tartışması devam ederken art arda istifa haberleri de geliyor. Gülse Birsel ve Vahap Munyar'ın ardından 27 yıldır Hürriyet'te yazan Ayşe Arman da gazeteyi bombalayıp istifa etti.
Çok sayıda gazeteciyi evlerine tebligat yaparak işten çıkaran Hürriyet gazetesinden geçen hafta Gülse Birsel ve Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa etmişti.
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Hürriyet gazetesinde 27 yıldır yaptığı röportajlarla bilinen Ayşe Arman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Röportajları, sosyal medya hesabından yapmaya devam edeceğini belirten Arman, "Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam" dedi.
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Hürriyet'ten istifa ettiğini duyuran Arman, üzgün olduğunu belirterek, "Hürriyet'te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum..." ifadelerini kullandı.
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